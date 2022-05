TU Ilmenau empfahl eigenes Schulfach

Der Kurs im Umfang von zwei Wochenstunden ist an ein klassisches Schulfach angebunden, und zum Zeugnis gibt es einen als "Zertifikat Medienkompetenz" bezeichneten Medienpass. Doch das war erst der Anfang. 2016 und 2017 hat die TU Ilmenau die Erfahrungen in Sachen Medienkunde wissenschaftlich evaluiert. Die Studie empfahl, das integrierte Medienkunde-Konzept weiterzuführen, den fächerübergreifenden Kurs aber zusätzlich um ein eigenes Fach Medienkunde zu ergänzen. "In diesem Fach sollten zum einen praktische Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien und Programmen vermittelt werden", so das Resümee. "Zum anderen sollten dort aber auch grundlegende Aspekte behandelt werden, um die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, bewusst und selbstbestimmt Medien zu nutzen." Um dieses Ziel zu erreichen, müsse es zudem zwingend "eine systematische, grundlegende Vorbereitung von Lehrerinnen und Lehrern für diese Aufgaben geben", so die 2018 veröffentlichte Studie.

Erprobung läuft an 23 Projektschulen

Diese Weiterentwicklung des Kurses zu einem eigenen Schulfach wurde dann ab 2018 vom TMBJS strategisch und inhaltlich auf den Weg gebracht. "Die Einführung eines Pflichtfaches 'Informatik/Medienbildung' für die Klassenstufen 5 bis 10 aller Schularten ist in Vorbereitung, um die Kompetenzen für das Lernen in der digitalen Welt auszubilden", heißt es jetzt aus dem Erfurter Bildungsministerium. Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 erproben daher 23 Thüringer Schulen die geplanten Lehrplaninhalte in allen fünften Klassen in einem Pilotprojekt und werden dabei wissenschaftlich begleitet. "Für das nächste Schuljahr 2022/2023 soll die Erprobung weitergeführt und auf die Klassenstufe 6 ausgeweitet werden, um mit den Erfahrungen eine flächendeckende Einführung in allen allgemeinbildenden Schulen Thüringens vorzubereiten", so Knothe. Die Evaluation übernehmen wie beim Kurs Medienkunde Prof. Jens Wolling und sein Team der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Medien an der TU Ilmenau. Für die entsprechende Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ist das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Bad Berka zuständig.

Bei der technischen Ausstattung haperts