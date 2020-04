Christin Bohmann: Wir diskutieren viel, was die Zahlen wirklich aussagen, wie man sie lesen muss. Es ist auch sehr wichtig, das synchron zu bekommen: Da gibt es die gemeldeten Infektionszahlen auf Kreis- und Landesebene, die auf unterschiedlichen Wegen und mit zeitlichem Verzug gemeldet werden. Dazu kommen die deutschland- und weltweiten Zahlen. Wir müssen immer wieder erklären : Warum gibt es diesen Zahlenwirrwar und welche Aussagekraft haben die einzelnen Angaben. Wir bieten den Nutzerinnen und Nutzern auf mdr.de die Möglichkeit, selbst zu recherchieren , wie es z.B. in ihrer Stadt, ihrem Landkreis aussieht. Das bedeutet auch, dass wir nicht alle Menschen ständig mit neuen Zahlen konfrontieren, auch wenn sie es vielleicht wollen. Wer sich aber besonders dafür interessiert, kann hier auch ganz tief einsteigen.

MDR MEDIEN360G: Viele Nachrichten zu Corona beunruhigen die Menschen, machen ihnen Angst. Spielt das bei Ihren Überlegungen auch eine Rolle? Hat sich in der Art und Weise, was Sie berichten, im Vergleich zu den Zeiten vor Corona etwas verändert?

Christin Bohmann: Vielleicht am Anfang, als oft von der „mysteriösen Lungenkrankheit aus Asien“ die Rede war und viele glaubten, das würde uns hier in Europa nicht betreffen. Wir müssen unseren Nutzerinnen und Nutzern klar machen, dass es sich bei der Ausbreitung und Bekämpfung des Virus um eine Entwicklung handelt, in der wir jeden Tag Neues erfahren und dazulernen. Um diesen Verlauf zu porträtieren, dokumentieren wir die Ereignisse beispielsweise in einer Corona-Chronik .

Christin Bohmann: Diesen pauschalen Vorwurf würde ich nicht so stehen lassen. Wir schauen schon jeden Tag, was wir noch an anderen Themen berichten und anbieten können. Aber im Moment steht ja fast alles im Zusammenhang mit Corona. Das ist selbst bei so jahreszeitlichen Themen wie dem Beginn der Spargelernte der Fall. Da geht es jetzt darum, ob die Erntehelfer aus dem Ausland trotz der wegen Corona geltenden Einreisebeschränkungen nach Deutschland kommen dürfen. Ich glaube, solange in der Gesellschaft die Ausnahmesituation herrscht, haben wir auch in den Medien diese mediale Ausnahmesituation.