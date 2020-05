Wie geht es den Filmschaffenden in der Krise?

"Das ist genau das, was den Kurzfilm ausmacht: Dass er schnell auf aktuelle Ereignisse eingehen und gesellschaftliche Entwicklungen darstellen kann", sagt Küchler. Dazu gehört natürlich auch die Lage bei den Filmemacherinnen und -machern selbst, die die Filmjournalistin und Moderatorin Jenni Zylka in der neuen unicato-Sendung aus Berlin analysiert. Sie gibt einen Überblick über die tektonischen Bewegungen der deutschsprachigen Film- und Kulturbranche während "Corona”, stellt Initiativen und Aktionen vor und wagt einen Ausblick in die Zukunft. Peter Zorn von der Werkleitz Gesellschaft, die Film- und Kulturprojekte unterstützt, berichtet von den Herausforderungen aus der Perspektive einer Förderinstitution: Welche Projekte mussten jetzt abgesagt werden und wie sieht es mit der staatlichen Förderung aus? Funktionieren die Auffangschirme und wo hat die Politik zu kurz gedacht?

Auch Moderator Markus Kavka meldet sich aus den eigenen vier Wänden

Dass sich für die unicato-Ausgabe alle Mitwirkenden selbst gefilmt haben bzw. per Video-Chat dabei sind, war bei der Produktion "erstaunlich unkompliziert", finden Katrin Küchler und Charlotte Schulze: "Wir mussten uns von ein bisschen technischer Qualität verabschieden, weil sich alle mit ihren Laptop-Kameras gefilmt haben", sagt Küchler. Das war’s dann aber schon. "Es war ein bisschen verrückt und auffällig unauffällig", so Charlotte Schulze. "Ich saß im Dorf in meinem alten Kinderzimmer, einer in Halle in seiner Butze und wer immer schon mal wissen wollte, wie unser Moderator Markus Kavka wohnt, bekommt das auch geliefert."

In der aktuellen Ausgabe von unicato zu sehen ist auch Circuit von Robert Gwisdek alias Käptn Peng. In der Produktion aus dem Jahr 2014 geht es um einen in einem Raum gefangenen Elektriker, der durch die Tür immer wieder den Raum betritt, den er gerade verlassen will. Dieser "filmifizierte Budenkoller" passe auch gut ins Corona-Jahr 2020, sagt Charlotte Schulze. Mit unicato spricht der Schauspieler, Musiker und Filmemacher Gwisdek darüber, ob er Circuit heute nochmal genau so machen würde.

Fortsetzung folgt

Was als einmaliges Experiment geplant war, will das unicato-Team fortsetzen. "unicato lebt auch von der Berichterstattung über Festivals. Und die werden auf längere Sicht noch nicht wieder wie üblich stattfinden", so Küchler. Sondern eben anders: Virtuell, digital, im Netz. Dass sich ein Kurzfilmmagazin wie unicato darauf einstellt und ebenfalls neue Wege geht, sei da nur konsequent.