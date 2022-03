Bei knapp der Hälfte der Bevölkerung, so Sängerlaub, ist in Deutschland die Nachrichtenkompetenz eher gering ausgeprägt. "Das ist nicht so problematisch, wenn man sich über zuverlässige Medien wie die etablierten Zeitungen oder Sender informiert", so Sängerlaub im Gespräch mit MDR MEDIEN360G: "Holen sich die Menschen ihre Informationen aber vor allem über die sozialen Medien, sieht das ganz anders aus." Gerade in einem Informationskrieg sei das gefährlich, denn "einzelne Nachrichten können die Lage verschärfen. Schon immer gab es in der Geschichte Falschmeldungen, die den Weitergang eines Krieges beeinflusst haben." Sängerlaub ist aktuell der Meinung, dass die russischen Desinformations-Versuche mit Blick auf Deutschland zwar bislang "nichts gebracht" hätten. Trotzdem bestehe dringend Handlungsbedarf. "Eine Demokratie kann nur so gut sein, wie die Menschen informiert sind. Diese Nachrichtenkompetenz muss unbedingt verbessert werden", sagt Sängerlaub.