Überprüft wird dies von einem von den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen getragenen Verein, die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW). Bei gedruckten Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften schlüsselt diese Prüfgemeinschaft auf, wie sich deren Auflagen zusammensetzen: Wie viel wurde im Einzelverkauf, also am Zeitungskiosk, im Supermarkt oder an Tankstellen abgesetzt? Wie viele Abonnements gibt es, bei denen die Leserinnen und Leser für einen längeren Zeitraum einen bestimmten Titel beziehen und dafür einen ordentlichen Rabatt bekommen? Wie viele Exemplare brachten die Verlage verbilligt als so genannte "sonstige Verkäufe" unters Volk, zum Beispiel durch fast kostenlose Exemplare für Hotels, die Bahn oder Fluglinien? Die Auflagenhöhen werden jeweils einmal pro Quartal, also alle drei Monate, aus den von den Verlagen an die IVW gemeldeten Zahlen errechnet.

Entscheidend ist die "harte Auflage"

Die wachsende Bedeutung von Nutzerdaten

Gezielte Online-Angebote

Eine noch größere Rolle in der Strategie der Redaktionen spielen die Daten, die das User-Verhalten im Netz liefert. Wie lange sich ein Nutzer mit einem Text aufhält; ob er relativ früh aussteigt oder nicht; ob er von dort aus weiter klickt zu einem anderen Artikel des Angebots - all das wird ausgewertet. Für Verlage eine der wichtigsten Fragen: Welche Texte motivieren dazu, ein Online-Abo abzuschließen? Joachim Dreykluft, der Onlinechefredakteur der Zeitungen der Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlage (SHZ) empfiehlt den Kollegen landauf, landab: "Messt! Messt! Messt! Und redet drüber."

Und Thomas Kaspar, heute Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, sagte in einem Interview 2018 (zu der Zeit war er noch Co-Chefredakteur der zentralen Digitalredaktion der Regionalzeitungsgruppe Ippen): Weil man das Medien-Nutzungsverhalten bestimmter Zielgruppen kenne, könne man für diese "gezielt Inhaltswelten aufbauen".

Personalisierte Inhalte

Die Nachrichtenagentur dpa, mehrere Regionalzeitungsverlage und eine Unternehmensberatungsfirma haben im Sommer 2020 ein Projekt gegründet, dessen Ziel die Erstellung von personalisierten Inhalten ist. Zunächst sollen "die Beteiligten Nutzungsdaten analysieren, die Themenvorlieben der Leser ermitteln und Erfolgsfaktoren für Inhalte bestimmen. Welcher Inhalt passt am besten zu welcher Nutzergruppe in welchem Kontext – zum Beispiel unterwegs mit dem Smartphone oder auf dem Sofa mit dem Tablet?"

Journalistische Autonomie wird geschwächt