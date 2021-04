Die AGF misst täglich in 5.400 ausgewählten Haushalte mit insgesamt über 11.000 Menschen im Alter ab drei Jahren den TV-Konsum. Dieses AGF-Panel ist repräsentativ zusammengesetzt, das heißt es bildet die Grundgesamtheit der Wohnbevölkerung in Deutschland ab - allerdings sind damit aktuell nur die knapp 38 Millionen TV-Haushalte mit einem deutschsprachigem Haupteinkommensbezieher gemeint. Diese Zuschauenden-Daten werden rund um die Uhr sekundengenau erhoben und an die Nürnberger GFK gesendet, die daraus die Marktanteile bzw. Quote bezogen auf die Gesamtzahl der TV-Nutzenden hochrechnet. Die Quote gibt den prozentualen Anteil einer Sendung an den zu diesem Zeitpunkt TV-schauenden Menschen an. Daneben werden auch die hochgerechneten absoluten Zuschauenden-Zahlen veröffentlicht. Wenn die Tagesschau um 20 Uhr beispielsweise mit gut 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von rund 20 Prozent erzielt, bedeutet das, dass rund 32,5 Millionen Menschen zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher "gehockt" haben.