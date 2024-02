Frank Asbrock: Es gibt immer dann Häufungen, wenn es eine Drohung gab und darüber berichtet wurde. Dann folgen Nachahmungstäter. Die Drohungen stehen meist nicht in Zusammenhang. Ob es insgesamt mehr solcher Bombendrohungen gibt, lässt sich schwer sagen, weil das nicht explizit erfasst wird, sondern in den Tatbestand der Androhung einer Straftat fällt. Dazu gehören auch Androhungen von Raub, Mord, Körperverletzung.



Was man sagen kann ist: In den vergangenen zehn Jahren ist die Kriminalität bundesweit und auch in Sachsen zurückgegangen. Viele Menschen empfinden das anders, aber die Zahlen belegen das eindeutig.