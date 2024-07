Die Bundesanwaltschaft hat in Hamburg und Schleswig-Holstein zwei mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft den beiden russischen Staatsangehörigen Abdulraschit D. und Surkho Z. vor, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein, die in Deutschland und anderen europäischen Ländern Gelder für den IS sammelte. Das Geld sei vor allem inhaftierten Frauen und IS-Kämpfern zugute gekommen. Durch den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs wurde Haftbefehl gegen die beiden Hauptbeschuldigten erlassen.