Streiks drohen Tarifverhandlungen von Deutscher Bahn und GDL erneut gescheitert

29. Februar 2024, 19:22 Uhr

Nach einem fünftägigen Streik der GDL Ende Januar hatten die Gewerkschaft und die Bahn die Tarifverhandlungen wiederaufgenommen. Am Donnerstag hat die GDL die Verhandlungen nach Angaben der Bahn vorzeitig abgebrochen. Die Gewerkschaft will sich erst am Montag äußern, wirft der Bahn aber vor, interne Verhandlungsdetails an die "Bild"-Zeitung weitergegeben zu haben.