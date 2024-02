Die Deutsche Bahn AG (DB) will für rund 110 Millionen Euro ein bundesweites Weiterbildungszentrum in Erfurt bauen. Der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz sagte am Donnerstag, mit dem DB-Campus in der Thüringer Landeshauptstadt entstehe ein zentraler Lern- und Begegnungsort für die Beschäftigten des Unternehmens. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach von einem zentralen Personalentwicklungszentrum für die Zukunft der Bahn.