Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben in der Nacht zu Samstag während des laufenden Streiks Gespräche geführt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Zu Inhalten oder möglichen Ergebnissen wurde nichts bekannt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Gespräche berichtet. Danach könnte der Streik möglicherweise vorzeitig am Sonntagabend beendet werden. Die Bahn kündigte am Samstagmittag ein Statement einer Konzernsprecherin "zur aktuellen Streiklage" an.