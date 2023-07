Strahlend blauer Himmel, davor ein Feld voller Weizen, der reif für die Ernte ist: hüfthoch, goldgelb und staubtrocken. Beim kleinsten Funken fangen die Pflanzen Feuer. Das hat auch Klaus Wagner, Chef der Universal-Agrar GmbH in Erfurt, vergangene Woche erlebt. 9,5 Hektar seiner Ernte sind verbrannt. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro. "Der Brand hat an einem Wirtschaftsweg angefangen, der von Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird. Da bleibt eigentlich nur die Vermutung, dass das durch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst wurde."

Eine Beobachtung, die man auch bei den Verbänden in Sachsen und Sachsen-Anhalt macht. Die größte Herausforderung bei einem Einsatz am Feld sei es, Löschwasser ranzuschaffen, sagt Schwabe und begründet: "weil wir dort keine Wasserversorgung in der Regel haben, also keine Hydranten, Trinkwassernetze, die wir nutzen können und aufgrund der Trockenheit, häufig auch verbunden mit starken Winden, die Brände sich sehr schnell und rasant ausbreiten können, und wir dann häufig auch auf die Unterstützung von Agrarbetrieben und den Landwirten angewiesen sind."

Wie diese Unterstützung aussieht, beschreibt Landwirt Klaus Wagner, der auch Präsident des Thüringer Bauernverbandes ist: "Mit unseren Wassertankwagen fahren wir Wasser zu. Wir haben an den Tankwagen Anschlüsse für die Feuerwehr dran. Es ist in der Regel mit den Ortsbrandmeistern abgestimmt, was das für ein Anschluss sein muss, sodass dann die Feuerwehr direkt an unseren Wassertankern andocken kann." Wichtig sei es deshalb, dass die Feuerwehren auch auf dem Land gut ausgestattet sind, so Wagner.