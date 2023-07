In der Nähe von Großruderstedt sind am Dienstagmittag ein Feld und eine Strohpresse in Brand geraten. Aufgrund von starkem Wind konnte sich der Brand laut Polizei über eine Fläche von insgesamt 13 Hektar ausbreiten.

Die Strohpresse geriet in Brand. Bildrechte: Feuerwehr Sömmerda