Der Urheber des Videos gibt auf Nachfrage einen Bild-Artikel als Quelle an. Im originären Artikel wird zumindest zügig klar: Es geht um Ersatzfreiheitsstrafen aus der Corona-Zeit in Hessen. Die Informationen der Bild-Zeitung stammen aus einer Pressemittelung der hessischen Polizeigewerkschaft "DPolG".

Also um Straftäter, die eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt haben. Die in Deutschland häufigste Ersatzstrafe beginnt mit einem eher alltäglichen Delikt: Fahren ohne Fahrschein. Zahlen Betroffene verhängte Bußgelder nicht, geht das Verfahren vor Gericht. Wird auch die hier verhängte Geldstrafe nicht beglichen, wird sie in eine Freiheitsstrafe, die Ersatzstrafe, umgewandelt.

Eine Nachfrage beim Justizministerium in Hessen ergibt: Ja. Diese Anweisung gab es während Corona, um das Risiko eines Ausbruch des Virus in Haftanstalten gering zu halten. Was aber keinen Hinweis auf eine Überfüllung der Gefängnisse in Hessen bedeute.