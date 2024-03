Suizide in Haft Kriminologe: "Die beste Suizidprävention ist, nicht so viele Menschen einzusperren"

16. März 2024, 05:00 Uhr

Suizid ist weltweit die häufigste Todesursache in Gefängnissen. Etwa die Hälfte aller Todesfälle in Haft sind darauf zurückzuführen. In Deutschland haben von 2000 bis 2022 insgesamt 1.698 Inhaftierte Suizid begangen, davon waren es 101 Menschen in Sachsen. Im Jahr 2023 gab es – das erste Mal – keinen Suizid in einem sächsischen Gefängnis.