Methylphenidat , auch bekannt als Ritalin, hilft Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kurz ADHS, zur Ruhe zu kommen. Eigentlich. Bei gesunden Personen ist die Wirkung genau umgekehrt. "Auf gesunde Menschen wirken Amphetamine stimulierend, wach machend, anregend, verbessern kurzzeitig vor allem in minimaler Dosis auch gefühlt die Konzentration", sagt Abi Joseph, Chefarzt der Fachklinik für Drogenrehabilitation in Wermsdorf.

Wieso betreiben schon junge Menschen Hirndoping? "Die Bereitschaft, zu Ritalin zu greifen, steigt in Situationen, in denen Kinder einen sehr hohen Leistungsanspruch erleben", sagt Zippel. Zum Beispiel in Phasen, in denen eine Klassenarbeit auf die nächste folgt.