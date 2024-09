Mehr als sechs von zehn jungen Menschen in Deutschland haben bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht. Bei Jugendlichen mit Beeinträchtigung liegt der Anteil mit 85 Prozent sogar deutlich höher. Das ist das Ergebnis der ersten bundesweiten Vergleichsstudie zu den Teilhabechancen von jungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Das "Inklusionsbarometer Jugend" der Aktion Mensch zeigt in allen untersuchten Bereichen Unterschiede – teils erhebliche.

So sorgt sich demnach ein Drittel der Jugendlichen mit Beeinträchtigung darum, in Zukunft noch stärker diskriminiert oder ausgegrenzt zu werden. Bei jungen Menschen ohne Beeinträchtigung ist die Zahl der Studie zufolge deutlich geringer. "Es ist noch ein weiter Weg, bis Vielfalt mehrheitlich als normal oder gar als Vorteil für unsere Gesellschaft wahrgenommen wird", kommentierte die Sprecherin der Aktion Mensch, Christina Marx, die Zahlen bei der Vorstellung der Studie am Montag.