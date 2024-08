An diesem Abend geht Viola Michaelis zu einer privaten Unterrichtsstunde in die Wohnung ihrer ältesten Schülerin , Sinje Steinecke. Zur Begrüßung gibt's von der 38-Jährigen eine Umarmung und ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für die Klavierlehrerin. Während der fast acht Jahre ihres gemeinsamen Klavierunterrichts haben die Frauen eine freundschaftliche Bindung aufgebaut.

Wenn Sinje Steinecke einen Ton nicht findet, führt Viola Michaelis vorsichtig ihre Hand oder den ganzen Arm an die richtige Stelle auf der Klaviatur. Manchmal stellt sich die Lehrerin dafür auch direkt hinter ihre Schüler und unterstützt die Bewegung der Arme oder des Rumpfs. "Das ist unheimlich wertvoll, um sich an die Bewegungsabläufe zu erinnern ", sagt Schülerin Sinje. "Ein sehender Schüler würde hinsehen und das Gesehene spiegeln. Ein blinder Schüler muss es spüren."

Am stärksten ist das wohl mit ihrem langjährigen Schüler Aaron Christopher Hoffmann. Er kommt zum Unterricht zu Viola Michaelis nach Hause. Nach all den Jahren muss er nicht mehr zum Flügel im Wohnzimmer geführt werden, der 19-Jährige weiß genau, wo er steht. Mit zweieinhalb Jahren spielte Aaron Christopher seine ersten Töne auf dem Klavier. Seit er fünf ist, wird er von Viola Michaelis unterrichtet. Die 88 schwarzen und weißen Tasten des Klaviers sind für ihn mittlerweile mehr als nur ein Hobby.

"Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die Musik immer mehr Bedeutung in meinem Leben gewonnen hat und ich das weiter vertiefen will", sagt er. Sein großes Ziel: ein Musikstudium. Im Oktober will er die ersten Bewerbungen losschicken. Lehrerin Viola Michaelis ist sichtlich stolz auf ihren Schützling. Dass es ein Schüler so weit bringt, ist für sie ein willkommener Nebeneffekt. Erfolg definiert sie aber vor allem dadurch, dass sie ihren Schülern durch die Musik einen persönlichen Ausgleich oder einfach emotionale Zufriedenheit geben kann.