Für die Studie wurden zwischen Ende 2021 und im Frühjahr 2022 rund 5.500 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland befragt. In der Stichprobe sollten mindestens 500 Personen islamischen Glaubens enthalten sein – prozentual lag der Anteil der Muslime in der Studie damit leicht höher als in der deutschen Gesamtbevölkerung.