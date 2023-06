Else-Frenkel-Brunswick-Institut an der Universität Leipzig (EFBI) Das Else-Frenkel-Brunswik-Institut wurde im Herbst 2020 gegründet und erforscht die Demokratie in Sachsen. Es soll vor allem die demokratisch engagierte Zivilgesellschaft im Freistaat unterstützen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen nach Angaben des Instituts verschiedene Formen der Diskriminierung sowie die Strategien und Dynamiken antidemokratisch und autoritär motivierter Bündnisse.



Das EFBI bildet eine eigenständige Forschungseinheit an der Universität Leipzig und ist dort in das Leipzig Research Center Global Dynamics (ReCentGlobe) eingebunden. Finanzielle Förderung bekommt das EFBI vom Freistaat Sachsen. Geleitet wird das Institut vom renommierten Sozialforscher Oliver Decker. Er leitet bereits seit 2002 die Leipziger Autoritarismus Studien, auch bekannt als "Mitte"-Studien.



Die Namensgeberin des Instituts Else Frenkel-Brunswick (1908-1958) war eine österreichisch-us-amerikanische Psychologin und Psychoanalytikerin. Die Tochter eines jüdischen Warenhausbesitzers musste 1914 wegen eines Pogroms mit ihrer Familie nach Wien flüchten. Im Laufe ihrer akademischen Karriere in den USA wurden Antisemititsmus, Autoritarismus, Vorurteile und Ambiguitätstoleranz ihre Forschungsschwerpunkte.