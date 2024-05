Fünf Wochen vor der Europawahl am 9. Juni liegen CDU/CSU deutlich vorn. Das geht aus dem akuellen ARD-DeutschlandTrend hervor. Der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts infratest dimap zufolge käme die Union, wenn am Sonntag Wahl wäre, zusammen auf 30 Prozent. Den zweiten Platz teilen sich die Grünen mit der AfD. Beide Parteien kämen demnach auf 15 Prozent. Die SPD rangiert nur knapp dahinter mit derzeit 14 Prozent. Auf das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) entfallen sieben Prozent, die FDP liegt lediglich bei vier Prozent.