Nach 180-Tage-Streik: Beschäftigte von SRW Metalfloat arbeiten wieder

21. Mai 2024, 05:00 Uhr

Es war der längste Streik in der Geschichte der IG Metall. 180 Tage haben Beschäftigte des Schrott-Recyclers SRW Metalfloat im sächsischen Espenhain für einen Tarifvertrag gekämpft. Spitzenpolitiker haben die Streikenden besucht: von Ministerpräsident Michael Kretschmer bis zu SPD-Chefin Saskia Esken. Geholfen hat es nicht. Das Unternehmen verweigerte einen Tarifvertrag. Zuletzt schwand die Unterstützung in der Belegschaft. Jetzt treten die Streikenden wieder zur Schichtarbeit an.