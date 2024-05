Gedenkstätten-Direktor berichtet von Hass und Hetze

Der Direktor der Gedenkstätten an den beiden früheren nationalsozialistischen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, erklärte: "Wir werden seit Jahren mit Hetze und Hass aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus der AfD und ihrem Vorfeld konfrontiert." Er berichtete von Hassmails, Schreiben, Beschimpfungen am Telefon, Störungen bei Führungen, rechtsextremen Schmierereien oder abgesägten Gedenkbäumen. Es entstehe ein Klima, dem aus den Parlamenten heraus "eine gewisse Legitimität" gegeben werde, durch Hetze gegen Erinnerungskultur und die Abwertung der Arbeit der Gedenkstätten als "Schuldkult". Rechtsextremisten fühlten sich dadurch zur Begehung von Gewalttaten ermutigt.

Meiste Angriffe in Berlin

In die Jahresstatistik des Verbands flossen Angaben aus den fünf ostdeutschen Bundesländern sowie aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ein. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern war demnach uneinheitlich, vor allem in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sei die rechte Gewalt 2023 deutlich gestiegen.

Gemessen an der Einwohnerzahl wurden die meisten rechten Gewalttaten in Berlin (8,20 pro 100.000 Einwohner), Sachsen-Anhalt (6,6 pro 100.000 Einwohner), Brandenburg und Hamburg (jeweils 5,2 pro 100.000 Einwohner) registriert - die wenigsten in Bayern (0,8 pro 100.000 Einwohner) und Baden-Württemberg (0,5 pro 100.000 Einwohner).

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

In Sachsen verzeichneten Opferberatungsstellen vergangenes Jahr 248 rechtsmotivierte Angriffe, von denen 380 Personen betroffen waren. Demnach wurden sechs antisemitische Angriffe in Sachsen gezählt - drei davon standen im Zusammenhang mit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel.

In Sachsen-Anhalt registrierte die Mobile Opferberatung 233 politisch rechts motivierte Angriffe. Betroffen seien davon 332 Menschen gewesen. In fast drei Viertel der Angriffe sei Rassismus das Tatmotiv gewesen. 20 antisemitische Angriffe hätten 22 Personen direkt betroffen.

Die Gewaltopferberatungsstelle ezra zählte in ihrer Statistik 147 Fälle in Thüringen, die 291 Menschen betrafen. Rassismus war demnach in 85 Fällen Tatmotiv und damit das häufigste Motiv.