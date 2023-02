"Es gab viele Petitionen von Umweltgruppen", sagt die Forscherin, "schon lange. Wir hatten Großdemonstrationen von Fridays for Future". Eine Partei, die "ganz klar" für Umweltpolitik stehe, sei in der Regierungsverantwortung. Offensichtlich reichten den Aktivisten all diese Zugänge nicht aus, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Also würden sie neue Protestmittel suchen, die mehr Erfolg versprechen würden.