In Sachsen gibt es zwölf verschiedene Wespenarten. Auch wenn der Aprilfrost der Grund sein sollte, dass im Moment weniger Hummeln, Bienen und Wespen herumschwirren: Es gibt dennoch Grund zur Hoffnung. Nicht zwingend sei daran ableitbar, wie das Wespenjahr jetzt werde, so Sabrina Rötsch vom Naturschutzbund Sachsen. "Es kann auch sein, dass es sich ganz normal wieder reguliert." Ganz im Gegensatz zu Wildbienen müsse man sich bei Frost um Bienen, die im Bienenstock leben, keine Sorgen machen, so Michael Hardt, Landesvorsitzender des sächsischen Imkerverbandes. "Honigbienen sind weniger gefährdet, da sie Vorräte anlegen und einen Kälteeinbruch überbrücken können." Der Leipziger Tierarzt ist selbst Imker.