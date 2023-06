Tödliche Pille auch in Mitteldeutschland Warnung vor Ecstasypille "Blue Punisher"

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 13-jähriges Mädchen an den Folgen der Extacsypille "Blue Punisher" gestorben. Auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ist sie im Umlauf und keineswegs neu. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Dosis von MDMA aus. Chefarzt Peter Grampp warnt vor den Folgen. Die Wirkung der Droge sei nicht berechenbar.