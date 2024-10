Trotzdem: Das Versprechen des Bürgergeldes, mehr Menschen langfristig in Arbeit zu bringen, wurde bisher nicht eingelöst, sagt Holger Schäfer. Er forscht zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit am arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. "Wir haben zwar auch noch keine gegenteilige Inzidenz, sondern eine dahingehend, dass sich durch die Einführung des Bürgergeldes, was die Nachhaltigkeit der Integration in Arbeit angeht, eigentlich gar nicht so furchtbar viel geändert hat. Also da sehen wir keinen Effekt durch das Bürgergeld."