Ziel ist dem RND-Bericht zufolge, die Einhaltung von Absprachen besser zu überprüfen. Insbesondere bei jungen Leistungsempfängern solle monatlich ein "persönlichen Gespräch stattfinden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist". So soll ein mögliches Abrutschen in die Langzeitarbeitslosigkeit verhindert werden.



In Frage kommen demnach insbesondere Arbeitslose in den ersten zwölf Monaten des Leistungsbezugs sowie Absolventen etwa von Integrations- oder Berufssprachkursen.