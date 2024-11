"Es ist sehr gut angekommen. Es wurde sehr viel und intensiv getanzt", sagt Kaden und ergänzt: "Wir konnten auch die Temperatur dadurch ein bisschen steigern." Denn noch muss man sich im Kulturhaus warmtanzen. Eine Heizung gibt es nicht. Erstmal hat der Förderverein das Haus wieder an die Wasserversorgung anschließen lassen und Vandalismusschäden beseitigt.

All das hat der Verein bisher mit Spenden finanziert. Mehr als 20.000 Euro haben André Kaden und seine Mitstreiter schon eingesammelt. Jetzt haben sie erste Förderanträge ans Landesamt für Denkmalpflege und die Deutsche Denkmalhilfe in Berlin gestellt.

Denn mit dem Kulturhaus haben sie noch viel vor. "Langfristig soll ein Begegnungscafé entstehen im Erdgeschoss und ein kleiner Laden für die Leute im Ort und drum herum", sagt Kaden. In den oberen Räumen wolle der Förderverein ein Schulsozialprojekt integrieren.

Das Haus ist eines von etwa 1.000 noch bestehenden ehemaligen Kulturhäusern aus der DDR. Manche werden weiter als Veranstaltungsort genutzt, wie das Kultur- und Kongresszentrum in Gera. Andere werden zu Wohnhäusern oder Büroräumen. Viele verfallen aber auch. Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, sieht in ihnen ein ungenutztes Potenzial.