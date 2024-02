Eisenach Jagdschloss Hohe Sonne muss abgerissen werden

Ein unabhängiges Gutachten habe jedoch ergeben, dass der Befall mit Hausschwamm und anderen Pilzen so stark sei, dass bei einer Sanierung die Bausubstanz vollständig ausgetauscht werden müsste. Damit würde vom originalen Denkmal nichts mehr übrigbleiben. Die Gründe für den schlechten Zustand seien in keiner Weise dem jetzigen Besitzer anzulasten, so die Behörde. Verantwortlich macht sie "Jahrzehnte langen Leerstand in Verbindung mit einer nichtgeglückten Privatisierung und mangelndes Durchsetzungsvermögen seitens der Behörden".

Bildrechte: MDR/Ruth Breer