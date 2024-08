In diesem Jahr untersagte der Eigentümer ohne offizielle Begründung die weitere Nutzung, erteilte Hausverbot und brach die Kommunikation mit dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ab. Auch vor Gericht wurde die Situation des Kulturpalastes zwischen dem Eigentümer und dem Landkreis als Denkmalschutzbehörde verhandelt. In einem Vergleich einigten sich beide Parteien auf bestimmte Sicherungsmaßnahmen seitens der Eigentümer.

Ein Jahr lang hatte die Thüringer Staatskanzlei an dem Format der Werkstattgespräche gearbeitet. Eingeladen waren alle am Thema Interessierten. Die Resonanz war groß, ohne Voranmeldung wurde mancher an der Tür vom Organisationsteam abgewiesen, weil kein Platz mehr war. Viele Mitglieder des Fördervereins, der neue Bürgermeister von Unterwellenborn, André Gölitzer (parteilos), Landrat Marko Wolfram (SPD), Mitarbeiter des Landratsamtes, Vertreter der regionalen Wirtschaft wie des Stahlwerkes und ein Vertreter des Eigentümers fanden sich in der ehemaligen Bibliothek des Kulturpalastes ein.