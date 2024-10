Wie sicher ist ein digitaler Perso auf dem Handy?

Also: Es gibt schon auch Punkte, die dagegen sprechen. Aber prinzipiell macht es schon Sinn, dass wir digital auch Verwaltungsgänge machen können, buchen können und nicht mehr unseren Perso abfotografieren und den dann mit der E-Mal verschicken, wie es heute manchmal die Praxis ist. Also prinzipiell nichts dagegen. Man muss nur gucken: Wer darf eigentlich was abfragen, wer darf das speichern? Ist es nötig, dass überhaupt die Identität übermittelt wird, oder nur, dass die Person über 18 ist? Also, da muss man sehr darauf achten, was mit den Daten passiert.