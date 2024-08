Der DRSF hatte bereits Ende Juni vor Betrügern gewarnt, die per SMS und E-Mail nach Bankdaten fragen. In einem orangefarbenen Banner ist seitdem auch auf der FTI-Homepage der Hinweis zu lesen: "Achtung: Es sind Betrugsversuche per SMS und E-Mail zur Abfrage von Bankdaten im Umlauf. Bitte prüfen Sie genau, wer der Absender ist." Auf Anfrage der MDR-Redaktion Wirtschaft und Ratgeber erklärte der DRSF zur jetzigen Bedrohungslage, dass es dazu keine neuen Informationen gebe. Allerdings: "Der Aufruf, wachsam zu bleiben, gilt sicher immer noch."