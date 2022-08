Begleitetes Fahren Führerschein ab 16 immer wahrscheinlicher

Das Bundesverkehrsministerium ist zuversichtlich, dass der Pkw-Führerschein mit 16 schon im nächsten Jahr möglich wird. Verkehrsstaatssekretär Oliver Luksic sagte MDR AKTUELL, um in Deutschland ein solches Modell umsetzen zu können, brauche es europarechtliche Änderungen. Die ersten Gespräche dazu in Brüssel seien positiv verlaufen.

Dem FDP-Politiker zufolge wird die aktuelle EU-Führerscheinrichtlinie derzeit überarbeitet. Weil: Um in Deutschland ein solches Modell umsetzen zu können, brauche es in der Richtlinie eine Öffnungsklausel. Die EU-Kommission wolle dazu im Herbst einen Vorschlag vorlegen. Wenn das Gesetzgebungsverfahren gut laufe, könne der Führerschein mit 16 dann nächstes Jahr kommen. Die Ampelregierung hat die Reform auch in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt.