Innerhalb der vergangenen beiden Jahre ist die Geburtenrate in Deutschland ungewöhnlich deutlich zurückgegangen. Sie fiel von 1,57 Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023. Damit war das Niveau so niedrig wie seit 2009 nicht mehr.



Diese Zahlen gab das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Mittwoch in Wiesbaden bekannt. Sie basieren auf einer gemeinsamen Veröffentlichung mit der Universität Stockholm in der Fachzeitschrift "European Journal of Population". Grundlage sind Berechnungen der monatlichen Geburtenzahlen.