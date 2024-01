Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Vorläufige Zahlen Tiefstand bei Geburten in Sachsen-Anhalt: Weniger Kinder als nach der Wende

05. Januar 2024, 16:01 Uhr

Die Zahl der Geburten in Sachsen-Anhalt ist 2023 stark zurückgegangen. Die vorläufigen Daten des Statistischen Landesamts in Halle liegen sogar unter den bisherigen Tiefständen in den Jahren nach der Wende, in denen besonders wenig Kinder geboren wurden. Die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr sollen im Mai vorliegen.