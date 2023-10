Na ja, selbst wenn wirklich jedes Paar mitmachte, gibt es immer noch ein Problem, erklärt der Ökonom Reint Gropp vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle: "Wenn wir heute die Geburtenrate erhöhen, dann nützt uns das vielleicht was, wenn diese Menschen älter sind, das heißt frühestens in 15 bis 20 Jahren." Dass unser Hörer also so häufig hört, dass nur die Zuwanderung das Fachkräfteproblem lösen könne, ist kein Wunder. Kurzfristig komme tatsächlich fast nur Zuwanderung in Frage, sagt Reint Gropp. Oder zum Beispiel eine Erhöhung des Rentenalters.