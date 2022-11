In den meisten Fällen von Gewalt in der Partnerschaft handelte es sich dem Bericht zufolge um vorsätzliche einfache Körperverletzung (59,6 Prozent). In 24,2 Prozent der Fälle ging es um Stalking, Nötigung und Bedrohung. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde in 12,2 Prozent der Fälle ermittelt. Auch Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in der Partnerschaft wurden angezeigt. Zudem wurden 2021 insgesamt 369 Personen als Opfer von versuchtem und vollendeten Mord und Totschlag erfasst (0,3 Prozent). Dem BKA zufolge starben 113 Frauen und 14 Männer durch Gewalt in der Partnerschaft.