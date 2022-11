Die derzeitige Situation ist so, dass Dresden nicht genug Frauenhausplätze zur Verfügung hat. Es gibt aber seit kurzem einen Stadtratsbeschluss, der besagt, dass eine Kapazitätserweiterung stattfinden soll. Hintergrund ist die 2018 in Deutschland in Kraft getretene Istanbul-Konvention. Gemäß der Konvention braucht es einen Familienplatz pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Danach ist Dresden nicht ausreichend mit Plätzen ausgestattet. Die Stadt bemüht sich aber, auch in Zusammenarbeit mit dem Land und mit uns als Träger, neue Kapazitäten zu schaffen.