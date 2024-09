MDR AKTUELL: Können Sie einordnen, wo der Stromverbrauch durch KI in Deutschland aktuell steht und welche Entwicklungen da zu erwarten sind?

Jens Gröger: Künstliche Intelligenz ist ja eine spezifische Software-Anwendung, die in der Regel in Rechenzentren läuft. Wieviel Prozent des Verbrauchs der Rechenzentren auf KI entfällt, kann ich leider nicht beantworten, aber wir wissen, wie viel Strom Rechenzentren verbrauchen. In Deutschland machen Rechenzentren derzeit etwa 3,5 Prozent des Stromverbrauchs aus.

Das Beunruhigende ist, dass Rechenzentren jedes Jahr mehr brauchen. Die Steigerungsrate liegt bei sechs Prozent. Es ist also absehbar, dass sich dieser Stromverbrauch in den nächsten zehn, zwanzig Jahren verdoppeln oder sogar verdreifachen wird. Und KI spielt dabei eine besondere Rolle. Wir erleben ja gerade einen richtigen KI-Hype und wenn KI in alle Anwendungen integriert werden soll, führt das zu einem sprunghaften Anstieg des Stromverbrauchs.

Zur Person: Jens Gröger Jens Gröger hat Energie- und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Berlin studiert und ist seit 2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut. Sein Schwerpunkt dort liegt auf nachhaltiger Informations- und Kommunikationstechnik. Unter anderem hat er sich damit befasst, wie die Ressourceneffizienz von Rechenzentren erfasst und beurteilt werden kann. Zudem war Gröger an der Weiterentwicklung des Umweltzeichens Blauer Engel beteiligt.

Mit Sprachmodellen wie ChatGPT erhält KI auch Einzug in den Mainstream. Wie lässt sich denn der Stromverbrauch von solchen KI-Anwendungen beziffern – im Vergleich zu anderen Anwendungsfeldern?

Wie viel Strom genau ChatGPT oder eine Google-Anfrage verbraucht, dazu geben die Anbieter keine konkreten Zahlen. Aber Schätzungen zufolge verursacht eine Google-Anfrage etwa 1,5 Gramm CO2-Emissionen.

In Deutschland sprießen die Rechenzentren gerade tatsächlich wie Pilze aus dem Boden. Jens Gröger Öko-Institut