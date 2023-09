Wie ist die aktuelle Situation an deutschen Schulen? Vor welchen Herausforderungen stehen die Lehrkräfte? Zu diesen und anderen Fragen liefert die repräsentative Erhebung des Deutschen Schulbarometers Antworten. Befragt wurden im Juni 1.032 Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.

Diese Einschätzung wird leicht überdurchschnittlich von Lehrkräften an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an sogenannten Förder- und Sonderschulen geteilt. Aber auch mehr als ein Viertel der Lehrkräfte an Grundschulen sieht das Verhalten der noch sehr jungen Lernenden bereits als größte Herausforderung an.