Stephanie Grimm hat morgens um halb acht schon gute Laune. Sie ruft den Kindern einen fröhlichen "Guten Morgen" zu, wenn sie in die Grundschule in Bad Frankenhausen stürmen. Freundlich sein ist morgens die Aufgabe der Schulsozialarbeiterin - und kleine Probleme zu lösen, bevor sie zu großen werden.

Wenig später sitzt sie in ihrem kleinen Büro und bereitet eine Schulstunde vor, als ein Kind im Flur weint. Sie geht sofort hin und spricht mit dem Erstklässler, der "gerade ganz doll seine Mama vermisst". Was hilft? Ein bisschen Ablenkung. "Wir haben über's Wochenende gesprochen, weil bei uns in der Stadt Bauernmarkt war und er hat mit Feuer und Flamme erzählt, mit welchem Karussell er gefahren ist." Stephanie Grimm schlägt ihm daher vor: "Das musst du jetzt deinen Klassenkameraden da drinnen erzählen!" Und das funktioniert.