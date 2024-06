Im konkreten Fall ging es um einen Mann aus Siegburg im Rheinland, der ein Knöllchen bekommen hatte. Sein Auto stand drei Stunden lang an einer Stelle, wo es eigentlich nur eine Stunde hätte stehen dürfen. Das Ordnungsamt stellte ihm dafür einen Strafzettel über 30 Euro aus. Der Mann zahlte nicht und äußerte sich auch nicht dazu, ob er das Auto abgestellt hatte. Er betätigte nur, dass er der Halter des Fahrzeugs ist. Weil der Bußgeldbescheid bestehen blieb, klagte er. Am Amtsgericht in Siegburg verlor der Mann.

Das Amtsgericht stützte sich in seinem Urteil auf ein Foto, auf dem zu sehen war, dass das Auto zu lange geparkt war. Auf dem Foto war aber nicht erkennbar, wer das Auto abgestellt hatte. Trotz fehlender Aussage, wer parkte, wurde der Mann zur Zahlung des Bußgeldes verurteilt. Das Gericht ging davon aus, das der Halter sein Fahrzeug dort auch abgestellt hatte. Der Mann ging in die nächste Instanz, wo seine Rechtsbeschwerde abgewiesen wurde. Deshalb zog er vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das ihm Recht gab. Das Bundesverfassungsgericht erklärte, der Mann sei ohne sachlichen Grund verurteilt worden. Rechtsexperte Raillon sagte dazu, ein Strafzettel müsse immer den Verursacher treffen, also hier den Fahrer.