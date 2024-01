Die Stadtverwaltung Altenburg hat sich bei den Bürgern für die "Knöllchen" am zweiten Weihnachtsfeiertag entschuldigt. Am 26. Dezember hatten zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes auf dem Kornmarkt in der Altenburger Innenstadt Strafzettel verteilt, obwohl auf den dort stehenden Parkscheinautomaten das Parken an Feiertagen als gebührenfrei gekennzeichnet ist. Betroffen waren insgesamt 28 Autofahrer.

Stadtverwaltung spricht von "Faktor Mensch"

Die Empörung in den sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. Betroffene sahen in den Strafzetteln, die die Weihnachtsruhe störten, eine "dreiste Frechheit". Schon am 27. Dezember ruderte die Stadt daher zurück. Rathaussprecher Marcel Schmidt sprach gegenüber der LVZ vom "Faktor Mensch" und erklärte, die eingesetzten Mitarbeiterinnen seien vergleichsweise neu im Dienst.

"Knöllchen" irrtümlich verteilt - Verfahren eingestellt

In einer nun veröffentlichten Pressemitteilung teilte das Rathaus mit, dass die 28 Verfahren eingestellt worden seien. Die Bußgeldstelle der Stadt wollte die Verwarnungen zunächst im Einzelfall prüfen, da es Verkehrswidrigkeiten gibt, die auch an Feiertagen geahndet werden müssen, wie etwa das Parken in einer Feuerwehrzufahrt.

Nun sei klar, die Mitarbeiterinnen hätten die "Knöllchen" irrtümlich verteilt. Wer das Verwarngeld bereits bezahlt hat, soll zeitnah eine Rückerstattung erhalten.