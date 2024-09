Der Leiter des Brandenburger Tesla-Werks, Andre Thierig, hat indes Hausbesuche bei kranken Mitarbeitern verteidigt. Auslöser sei der überdurchschnittlich hohe Krankenstand gewesen. Auch zukünftig schließe er ein solches Vorgehen nicht aus. "Das machen viele Unternehmen", so Thierig. Man wolle an die Arbeitsmoral der Belegschaft appellieren.



Die IG Metall kritisiert dagegen eine sehr hohe Arbeitsbelastung in der Autofabrik und nannte die Hausbesuche eine "abwegige Aktion". Laut Jana Wömpner vom Deutschen Gewerkschaftsbund übt Tesla damit bewusst Druck auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.