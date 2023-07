Der Leipziger Sänger Sebastian Krumbiegel will den Löwenherz-Friedenspreis 2023 nicht annehmen. Nach reiflicher Überlegung habe er das beschlossen. Das teilte der 57-Jährige am Dienstag auf Twitter mit. Er stimme mit der Meinung einiger der Beteiligten zum Ukraine-Krieg und dessen Ursachen nicht überein.

Krumbiegel bezieht sich damit offenbar auf die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz, die den Preis ebenfalls bekommen soll. "Ich habe deswegen so lange gezögert, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir miteinander reden müssen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben." Der Geschäftsführer vom Preisverleiher Human Projects, Karsten Enz, wollte sich am Dienstag nicht zu Krumbiegels Entscheidung äußern. Er wolle sich zunächst intern austauschen, erklärte er auf Anfrage.

Die Preisverleiher hatten ihre Entscheidung für Krone-Schmalz damit begründet, dass sie über mehr als 30 Jahre "das immer brüchiger werdende Verhältnis zu Russland begleitet hat" und bemüht gewesen sei, "positive Impulse für beide Seiten zu setzen". Kritiker werfen der einstigen Moskau-Korrespondentin der ARD hingegen vor, der Kreml-Propaganda den Weg in die politische Debatte in Deutschland geebnet zu haben.

Der Löwenherz-Friedenspreis wird von der Nichtregierungsorganisation Human Project aus Leonberg bei Stuttgart an Menschen oder Organisationen verliehen, die sich in herausragender Weise um Frieden und Versöhnung verdient gemacht haben. Der Preis wird im November in Leipzig verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld kommt einem gemeinnützigen Projekt zugute.