Mit einem Gottesdienst hat in Nürnberg der erste Evangelische Kirchentag nach der Corona-Pandemie begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zum Auftakt zu Diskussionen über Waffenlieferungen und Frieden auf. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stürze Christen in ein tiefes Dilemma.

Mit Blick auf die Folgen des Klimawandels sagte Steinmeier, Deutschland stehe vor gewaltigen Veränderungen. Das Leben werde sich "bis in die privaten Gewohnheiten hinein verändern". Er verwies auf Kosten und Belastungen durch einen notwendigen wirtschaftlichen Umbau und warb zugleich für Solidarität. "Helft bitte dabei mit, dass die Schwächeren nicht zurückgelassen werden", sagte er und nannte die Kirche einen Gesprächsort, der aktuell und in Zukunft dringend gebraucht werde.

Zahlreiche Teilnehmer fuhren mit einem Sonderzug nach Nürnberg. Dieser machte unter anderem in Leipzig Station und wurde dort mit kirchlichem Segen und Musik auf die weitere Reise geschickt.



Das größte christliche Laientreffen in Deutschland findet in diesem Jahr unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" statt. Präsident des Kirchentags ist der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière. Geplant sind rund 2.000 Veranstaltungen in Nürnberg und Fürth.