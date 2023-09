Chipfabriken in Magdeburg Jobs bei Intel: Diese Berufe sind ab 2025 besonders gefragt

3.000 Arbeitsplätze will Intel bis zum Produktionsstart für seine geplanten Chipfabriken in Magdeburg schaffen. Neben Arbeitsplätzen in den Werken selbst rechnen Unternehmen und Land mit weiteren Tausenden Arbeitsplätzen bei Zulieferern und in anderen Branchen.