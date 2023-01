Der chinesische Batteriehersteller CATL nimmt am Donnerstag sein Werk bei Arnstadt offiziell in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Großserienproduktion für Lithium-Ion-Zellen im Laufe des Jahres hochgefahren werden. Es sollen bis zu 1,8 Milliarden Euro investiert und am Ende etwa 2.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.