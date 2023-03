Nach der dreijährigen Aufbauphase sollen 1.000 neue Arbeitsplätze in Görlitz entstehen.

Für den akademischen Nachwuchs wird an der TU Dresden der neue Studiengang Astrophysik eingerichtet.

Bei der künftigen Weltraumforschung in der Lausitz geht es um Grundlagenforschung, Digitalisierung und Technologieentwicklung.

Anfang April startet in Görlitz die dreijährige Projektphase für den Aufbau des Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA). Das Großforschungszentrum wird aus dem Strukturwandelfond für Braunkohlegebiete mit einer Summe von 1,4 Milliarden Euro finanziert. Aufbauen wird die neue Forschungseinrichtung in der Lausitz Prof. Günther Hasinger, der bis Ende März noch als Wissenschaftsdirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Madrid tätig ist. "Es ist wohl das größte Forschungsprojekt, das je vergeben wurde in Deutschland", sagt der 67-jährige Weltraumforscher am Sonntag bei MDR SACHSEN.

Ein fertiges Gebäude, geschweige denn das Personal für das geplante Zentrum, gibt es noch nicht. In den ersten Jahren werden für das Forschungszentrum zunächst Hallen für Versuche und Büroräume angemietet. Gebaut werden soll laut Hasinger erst später.

In den Jahren wird Hasinger in Görlitz damit beschäftigt sein, ein 60-köpfiges Team für den Aufbau des Forschungszentrums zusammenzustellen. Dafür will er in den kommenden Monaten nach und nach zehn bis 20 qualifizierte Menschen einstellen. Die meisten davon werde er von außerhalb nach Görlitz holen. Für die ersten Jahre will der Astrophysiker nämlich für Administration, Personalentwicklung, Rechtsabteilung und Finanzangelegenheiten auf erfahrene Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen, die er bereits von früherer Zusammenarbeit kennt, so Hasinger.